Дожди, грозы и сильные порывы ветра ожидаются в регионах УрФО в конце недели

ТАСС, 25 июня. Грозы, дожди и сильные порывы ветра ожидаются в регионах Уральского федерального округа (УрФО) 26-28 июня. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах и пресс-службах ГУ МЧС по регионам.

"[В Свердловской области 28 июня] облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные. Температура воздуха днем 13-18 градусов тепла", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. Уточняется, что 26 июня возможны порывы ветра до 14 м/с, до конца недели дожди.

В ближайшие три дня в Тюменской области, по данным Обь-Иртышского гидрометцентра, ожидают дождливую погоду, дневная температура будет достигать максимум 20 градусов, а ночью 26 и 27 июня опустится до плюс 6. В отдельных районах области прогнозируются грозы, 26 июня порывы ветра могут достигать 17 м/с. В это же время ожидаются грозы и на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, до конца недели в регионе ожидается температура до 30 градусов выше нуля.

По данным Челябинского гидрометцентра, к воскресенью температура воздуха в регионе поднимется до 24 градусов тепла, ожидаются дожди, которые к выходным усилятся, и порывы ветра до 18 м/с. В Курганской области в ближайшие три дня, по данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем температура воздуха составит 14-19 градусов выше нуля, ночью - от 3 до 10. Местами продолжатся дожди.

По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, в Югре в большинстве районов 26-27 июня ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений умеренный. Температура ночью плюс 4-13 градусов, в западных регионах - плюс 2-7 градусов, днем - плюс 12-17 градусов, а в восточных регионах - до плюс 18-25 градусов.