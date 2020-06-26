В наркологическом реабилитационном центре в поселке в ХМАО выявили очаг коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 июня. /ТАСС/. Специалисты выявили очаг коронавируса в наркологическом реабилитационном центре в поселке Лемпино в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщила в пятницу глава Нефтеюганского района Галина Лапковская в ходе ответов на вопросы жителей о ситуации с коронавирусом в соцсети Instagram.

"В Нефтеюганском районе лабораторно подтверждено 410 случаев COVID-19 [за все время]. Из них <…> 28 - лемпинский наркологический реабилитационный центр", - сказала она, не уточнив подробностей.

Лапковская добавила, что очаги коронавируса есть и на производственных предприятиях, расположенных в Нефтеюганском районе. По ее словам, наибольшее число случаев болезни приходится на поселок Пойковский. "Основной источник болезни - семейные очаги. Болезнь передается от одного человека другому при посещении магазина, общении с друзьями, в закрытых помещениях и на улице. Но главное - при нарушении мер инфекционной безопасности. Люди не надевают маски в местах общего пользования", - сказала Лапковская, призвав жителей быть внимательнее к себе и окружающим.

Ранее власти Нефтеюганского района закрыли для въезда транзитного и вахтового транспорта в поселок Пойковский из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки в городском поселении. Пойковский - один из крупных поселков Югры, в нем проживают более 26 тыс. человек, а также располагается Нефтеюганская районная больница, на базе которой открыт инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусом.

Число подтвержденных случаев заражения в ХМАО достигло 7 542, регион занимает восьмое место в стране по количеству инфицированных. С начала вспышки заболевания здесь вылечились 3 687 заразившихся - 48,9%, умерли 38 человек. Больше всего случаев заражения выявлено в Сургуте (1 836), Сургутском районе (1 271) и Нижневартовске (859). В округе действует режим самоизоляции, пока он продлен до 1 июля.