Суд в Челябинске оштрафовал двух сотрудников генподрядчика реконструкции аэропорта

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Металлургический районный суд Челябинска признал двух сотрудников АО "Центродорстрой" - генерального подрядчика реконструкции международного аэропорта Челябинск (Баландино) им. И. В. Курчатова виновными в покушении на мошенничество. Им назначено наказание в виде штрафа по 250 тыс. рублей каждому. Об этом говорится в пятницу в сообщении пресс-центра областной прокуратуры.

Реконструкция идет по государственной программе "Развитие транспортной системы" и комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, на нее было направлено более 10 млрд рублей.

"Металлургическим районным судом Челябинска вынесен приговор в отношении двух сотрудников АО "Центродорстрой". Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). <...> Им назначено наказание в виде штрафа в размере по 250 тыс. рублей каждому", - говорится в сообщении.

Судом и следствием установлено, что сотрудники пытались обмануть директора субподрядной организации. Они говорили, что могут обеспечить ему победу на торгах, проводимых "Центродорстроем", если он заплатит 340 тыс. рублей в качестве взятки. При этом каким-либо образом повлиять на решение по итогам конкурса не могли. Их действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Международный аэропорт Челябинск (Баландино) им. И. В. Курчатова - один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения, крупнейший на Южном Урале транзитный узел на маршрутах, соединяющих Европу и Азию. В ноябре 2019 года был запущен новый терминал челябинского аэропорта, который строили с лета 2018 года. Работы по реконструкции продолжаются.