Сотрудники правительства Челябинской области заразились коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Медики в Челябинской области диагностировали коронавирус у начальника управления общественных связей регионального правительства и двоих его подчиненных. Контактировавшие с ними люди ушли на самоизоляцию, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой правительства региона.

"У троих сотрудников управления общественных связей правительства Челябинской области, в том числе у начальника управления, выявлены положительные результаты анализа на COVID-19. Все заболевшие изолированы, их состояние удовлетворительное. Контактировавшие с ними сотрудники правительства самоизолированы. Также ушел на самоизоляцию и сдал тест на коронавирус заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин", - говорится в сообщении.

По данным областного Минздрава, на утро 26 июня в регионе подтверждены 6 982 случая заражения коронавирусом, в том числе 162 новых. Лечение продолжают 3 006 человек. Всего 3 798 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.