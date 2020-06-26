В Курганской области изменили формат получения продуктовых наборов для пенсионеров

Ранее жители Кургана опубликовали в соцсетях фото и видео очереди в несколько десятков человек у пункта выдачи продуктовых наборов для пожилых людей в рамках акции "Мы вместе". Мера поддержки вызвала ажиотаж у местных жителей.

ТАСС, 26 июня. Курганские власти остановили выдачу в пунктах социального обслуживания продуктовых наборов для пенсионеров, раздаваемых для их поддержки в период пандемии коронавируса, после возникновения там огромных очередей. Теперь такие наборы они смогут получить только на дом, которые доставят волонтеры - курьеры, сообщили в пятницу в оперативном штабе региона.

"В Курганской области продуктовые наборы доставят на дом пенсионерам старше 65 лет. Речь идет о наборах, которые выдаются в рамках всероссийской акции "Мы вместе". <...> Вместе с этим было принято решение во избежание образования очередей и скопления народа прекратить выдачу продуктовых наборов в пунктах социального обслуживания. Гражданам не нужно никуда приходить - продукты доставят на дом", - сообщили в штабе.

Отмечается, что развозить продукты будут социальные работники и волонтеры. "Все, кто еще не получил такую помощь, могу обращаться на горячую линию и оставить заявку. <...> Выдача не прекратится до тех пор, пока каждый, кто имеет право на наборы, не получит их", - заверили власти.

В Курганской области по данным на 25 июня зафиксировано 679 случаев заражения коронавирусом. Из них 354 человека уже выздоровели.