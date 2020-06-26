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Епархиальный суд на Урале перенес заседание по делу отрицавшего пандемию клирика на 3 июля

Руководитель отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло сообщил, что это заседание, возможно, станет последним, если схиигумен Сергий не примет в нем участие
Схиигумен Сергий Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Схиигумен Сергий
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Суд Екатеринбургской епархии постановил провести 3 июля следующее заседание по делу схиигумена Сергия (Романова), духовника Среднеуральского женского монастыря, который называл ситуацию с новым коронавирусом "псевдопандемией". Об этом сообщил журналистам в пятницу настоятель кафедрального Свято-Троицкого собора - председатель церковного (епархиального) суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.

"Назначить следующее заседание через неделю, 3 июля", - сказал он.

Руководитель отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло отметил, что это заседание, возможно, будет последним. "Предстоящий - третий раз, если отец Сергий не сможет поучаствовать или не захочет поучаствовать, возможно, будет последним", - уточнил Миняйло.

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Схиигумен Сергий был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, и называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста.

Первое заседание епархиального суда по делу схиигумена состоялось 15 июня, но дальнейшее рассмотрение было перенесено на 26 июня, так как Сергий не ответил на вопросы суда.

На следующий день, 16 июня, настоятельница Среднеуральского женского монастыря Варвара (Крыгина) покинула монастырь из-за конфликта со схиигуменом. Местные СМИ назвали происходящее "захватом" монастыря со стороны духовника Сергия. Полиция провела проверку и не нашла нарушений общественного порядка, "захват" монастыря опровергли также сам Сергий и Екатеринбургская епархия, заявив, что настоятельница самостоятельно покинула обитель, чтобы "избежать ненужных распрей". Действия схиигумена епархия назвала "непослушанием священноначалию" и напомнила, что все церковные таинства, совершенные запрещенным в служении клириком, являются недействительными и безблагодатными.

В новость были внесены изменения (13:00 мск) — добавлены подробности.

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