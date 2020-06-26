Епархиальный суд на Урале перенес заседание по делу отрицавшего пандемию клирика на 3 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Суд Екатеринбургской епархии постановил провести 3 июля следующее заседание по делу схиигумена Сергия (Романова), духовника Среднеуральского женского монастыря, который называл ситуацию с новым коронавирусом "псевдопандемией". Об этом сообщил журналистам в пятницу настоятель кафедрального Свято-Троицкого собора - председатель церковного (епархиального) суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.

"Назначить следующее заседание через неделю, 3 июля", - сказал он.

Руководитель отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло отметил, что это заседание, возможно, будет последним. "Предстоящий - третий раз, если отец Сергий не сможет поучаствовать или не захочет поучаствовать, возможно, будет последним", - уточнил Миняйло.