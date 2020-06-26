Число нарушений в рыболовстве Свердловской области за полгода достигло показателя 2019 г.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Отдел охраны водных ресурсов и среды их обитания по Свердловской области зафиксировал 304 административных нарушения в сфере рыболовства за последние полгода, что практически равняется показателю по нарушениям за весь прошлый год. Это связано с большим количеством проверок и рейдовых мероприятий, сообщил в пятницу в Уральском информационном центре ТАСС начальник отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Рустам Зинуров.

"Есть у нас такая статья "Нарушение правил рыболовства", 8.37 [КоАП РФ]. В 2019 году за весь год у нас выявлено 315 таких нарушений, нынче за 2020 год, за неполные полгода, у нас таких [нарушений] выявлено уже 304. То есть фактически за полгода сделана годовая норма за 2019 год. Это не только наша заслуга, это заслуга совместной работы со всеми госструктурами, и с администрацией, и с министерством природных ресурсов мы очень плотно работаем", - сказал Зинуров, уточнив, что проверок и патрулирований стало больше.

По его словам, за полгода составлено более 300 административных протоколов на физических лиц, в то время как за весь 2019 год - 224 протокола.

Зинуров добавил, что в регионе регулярно пресекаются уголовные преступления в сфере рыболовства. Чаще всего нарушается статья 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов"), в прошлом году также были совершены преступления по статьям 250 УК РФ ("Загрязнение вод ") и 257 УК РФ ("Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов"), повлекшие массовую гибель рыбы на территории Свердловской области. В 2019 году к уголовной отвественности был привлечен 21 человек, в этом году, за неполные шесть месяцев, возбуждено уже 16 уголовных дел и привлечено 23 человека, отметил Зинуров.