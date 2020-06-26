Ростехнадзор выявил нарушения в ходе проверки Антипинского НПЗ

"При проведении мероприятий были выявлены отклонения от нормального технологического режима, нарушения при проведении работ повышенной опасности, установлено отсутствие контроля за проведением работ по техническому перевооружению по отдельным позициям строительно-монтажных работ", - сказано в сообщении.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Северо-Уральское управление Ростехнадзора в ходе проверки Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) выявило нарушения при проведении работ повышенной опасности и отклонения от нормального технологического режима, говорится в сообщении ведомства.

Виновные должностные лица будут привлечены к административной ответственности и оштрафованы на сумму до 30 тыс. руб.

Антипинский НПЗ - крупнейший в России независимый нефтеперерабатывающий завод, являлся основным активом группы "Новый поток". В мае 2019 года Антипинский НПЗ остановил работу из-за проблем с финансированием, тогда же завод перешел под контроль основного кредитора - Сбербанка. Производство было возобновлено 18 июля 2019 г. по давальческой схеме, при которой завод перерабатывает нефть, закупленную "Сокар энергоресурс" (совместное предприятие Сбербанка и группы отраслевых инвесторов, которому сейчас принадлежит 80% акций НПЗ). При этом завод не имеет права собственности ни на нефть, ни на нефтепродукты, зарабатывая только на стоимости переработки.