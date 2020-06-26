Медики из Москвы и Петербурга 1 июля прилетят на Ямал для помощи в борьбе с коронавирусом

ТАСС, 26 июня. Врачи из Москвы и Санкт-Петербурга 1 июля прилетят в Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

"Они прилетят специально, чтобы помогать нашим врачам в Новом Уренгое", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, на работу в ЯНАО прибудет более 20 медиков из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в регионы, нуждающиеся в поддержке в борьбе с коронавирусом, бригады московских медработников, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования.

В регионы России уже были направлены несколько московских медицинских бригад для работы Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Забайкальском крае, Владимире и Пскове. Прибывшие бригады сменят врачей, которые сейчас оказывают помощь в регионах в борьбе с коронавирусом по поручению мэра Москвы. Медики первых бригад передадут информацию о ситуации в регионе коллегам и в ближайшее время вернутся в столицу.

По данным оперативного штаба ЯНАО, в регионе зафиксировано 4 858 случаев заражения коронавирусом. При этом 1 665 случаев было зарегистрировано в Новом Уренгое - самом крупном городе региона, 1 846 - на месторождениях Ямала. Всего врачам удалось вылечить 2 006 человек, 34 пациента умерли.