Свердловские власти в 2020 году в два раза увеличат бюджет молодежных проектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Власти Свердловской области потратят на грантовую поддержку молодежных более 62 млн рублей, что в два раза больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщил в пятницу в уральском региональном центре ТАСС директор департамента молодежной политики Министерства образования и молодежной политики региона Олег Гущин.

"По сравнению даже с 2017-2018 годами, где 2 млн [рублей], 3 млн [рублей] планировалось на грантовые поддержки молодежных инициатив, [финансирование увеличилось:] уже в 2019 году мы расходовали на поддержку грантов 31 млн [рублей], а в 2020 году 62 млн [рублей] мы направили на поддержку наших [молодежных] проектов", - сказал он.

Гущин отметил, что только за первую половину этого года финансирование направлено на 36 проектов, тогда как в прошлом году за весь год было поддержано 58 проектов. Всего в регионе существует 16 направлений грантовой поддержки, в числе которых патриотическое воспитание и занятость молодежи.

"У нас есть специальная программа, которая называется "Банк молодежных идей" - это специальный проект совместный с муниципалитетами, где каждый муниципалитет еще корректирует те темы проектов, которые интересны для данной территории. Где-то экологическое воспитание интересно в первую очередь, где-то вопросы поддержки работающей молодежи, где-то студенческой молодежи, потому что там есть эта активность, а где-то связанные с экономической активностью молодежи [темы] - я имею ввиду программу молодых предпринимателей", - добавил он.

В целом Гущин подчеркнул рост активности молодежи в регионе. Так, например, число волонтеров здесь уже приближается к 3 тыс. человек. Без них, по его словам, теперь не обходится ни одно мероприятие в области.