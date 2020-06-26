Суд оштрафовал на 500 тысяч рублей курганца, предложившего сотрудникам ДПС крупную взятку

ТАСС, 26 июня. Курганский городской суд оштрафовал на полмиллиона рублей 42-летнего жителя Кетово, пойманного пьяным за рулем и пытавшегося дать взятку автоинспекторам более чем в 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе областной прокуратуры.

"В Кургане к штрафу в размере 500 тыс. рублей приговорен житель села Кетово за покушение на дачу взятки сотруднику дорожно-постовой службы УМВД по Кургану", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия").

В мае прошлого года мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был задержан Госавтоинспекцией Кургана. За то, чтобы сотрудники не составили на него протокол, он предложил им 100 тыс. рублей. После того, как сотрудники инспекции отказали ему и доставили в отдел полиции, он вновь предложил полиции деньги "в значительно большем размере".

"В судебном заседании подсудимый свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме, заявил о своем раскаянии", - отметили в пресс-службе.