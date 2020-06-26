Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге перенесли на более поздний срок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Организаторы Венского фестиваля в Екатеринбурге, который проходит в городе с 2010 года под открытым небом, намерены провести его в прежнем формате. Однако, из-за пандемии начало фестиваля перенесено с 1 июля на 8 либо 15 июля, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе почетного консульства Австрийской Республики в Екатеринбурге.

"Мы планировали начать [фестиваль] первого июля, но поскольку ситуация с режимом повышенной готовности пока непонятна, и губернатор только 29 [июня] озвучит дальнейшие планы, то, скорее всего, 1 июля мы не сможем открыться. <…> Нет никаких альтернативных вариантов, мы будем сдвигать дату, формат фестиваля предусматривает только массовый показ под открытым небом", - сказал собеседник агентства.

На данный момент дата открытия фестиваля перенесена на 8 или 15 июля. Организаторы уже приобрели 30 фильмов, каждый из которых покажут один раз.

История Венского фестиваля музыкальных фильмов началась в 1991 году на Ратушной площади столицы Австрии. Мероприятие проходит в Будапеште, Бухаресте, Нью-Йорке, Токио и Екатеринбурге. Во всем мире фестиваль ежегодно собирает более 700 тыс. зрителей.

В Екатеринбурге Венский фестиваль музыкальных фильмов проходит с 2010 года при поддержке почетного консульства Австрии. Мероприятие проходит на площади Кирова перед Уральским федеральным университетом.