"Роснефть" за два года инвестировала в восстановление экологии в Югре 36 млрд рублей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Компания "Роснефть" за последние два года инвестировала в природоохранные и природовосстановительные мероприятия на территории ХМАО - Югры более 36 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Средства были направлены на рекультивацию земель исторического наследия, развитие системы целостности трубопроводов, совершенствование оперативной системы реагирования, а также повышение эффективности процесса переработки промышленных отходов.

По итогам 2019 года инвестиции компании в природовосстановительные мероприятия в ХМАО превысили 24% от общего объема профильных средств, говорится в сообщении.

В прошлом году общий объем затрат "Роснефти" на повышение надежности трубопроводной системы в регионе (капитальные вложения и операционные затраты) составили около 11,8 млрд руб. или порядка 51% от общего объема затрат компании на эти цели. Диагностикой и экспертизой промышленной безопасности в ХМАО в 2019 году было охвачено почти 8,5 тыс. км промысловых трубопроводов (рост на 12,5% к показателю 2018 года).

Отмечается, что в 2019 году "Роснефть" рекультивировала на своих лицензионных участках в ХМАО - Югре более 800 га земель, из которых 763 га исключены из реестра загрязненных.