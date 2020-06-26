Замглавы свердловской Росгвардии подозревается в злоупотреблении полномочиями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении заместителя свердловского управления Росгвардии Ильи Лабко. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.

"За осень 2018 года управление Росгвардии заключило с подрядной организацией два контракта на ремонт казарм ОМОН Росгвардии. Лабко и еще два фигуранта договорились, что акты работ будут подписаны до того, как сами работы будут выполнены. <…> Уголовное дело возбуждено в отношении всех трех участников сговора", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ущерб от действий подозреваемых для управления Росгвардии составил 2,2 млн рублей.

В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ отказались от комментариев. В пресс-службе управления Росгвардии не ответили на звонок корр. ТАСС, им направлен запрос.