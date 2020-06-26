В Свердловской области председатель УИК заразился коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Председатель одной из участковых избирательных комиссий (УИК) в городе Реж Свердловской области заразился коронавирусом. Все УИКи города работают в штатном режиме, сообщили журналистам в Центре общественного наблюдения региона в пятницу.

"Режевская территориальная комиссия и все УИКи работают в штатном режиме, избирателям обеспечены все возможности для безопасного голосования. <…> Председатель с положительным тестом на коронавирус сразу же был отстранен от работы и изолирован, он не имел непосредственных контактов с участниками голосования. Проведено обследование других членов комиссии, контактные второго порядка находятся под медицинским наблюдением. На участке проведена заключительная дезинфекция, обработано помещение и все контактные поверхности. Голосование во время обработки продолжали в другом помещении", - цитирует центр зампредседателя избирательной комиссии Свердловской области Елену Клименко.

Это второй случай коронавируса, выявленный у сотрудников избирательных комиссий в регионе. 25 июня председатель свердловского облизбиркома Сергей Русинов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил, что состав территориальной избирательной комиссии Алапаевского района был полностью переформирован после диагностирования коронавирусной инфекции у ее председателя.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ. В связи с пандемией коронавируса ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.