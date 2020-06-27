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Регионы Урала отмечают День молодежи онлайн-футболом, хип-хопом и квизами

В Свердловской области пройдут дебаты на тему поддержки молодых предпринимателей

ТАСС, 27 июня. Регионы Уральского федерального округа, где, несмотря на некоторые послабления, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, День молодежи отпразднуют главным образом в режиме онлайн. В Челябинской области проходит фестиваль современного спорта и музыки, в Свердловской - интерактивный футбольный турнир, а на Ямале молодым людям предлагают поучаствовать в интеллектуально-развлекательной игре (квизе).

День молодежи на любой вкус

В Свердловской области в День молодежи пройдет "Онлайн-марафон" и дебаты на тему поддержки молодых предпринимателей. Экспертами в ходе обсуждений выступят представители органов власти региона, а спикерами - действующие предприниматели, рассказал в уральском региональном центре ТАСС председатель областного молодежного правительства Григорий Гренадеров. Он добавил, что также запланирован кейс "Чемпионат" - инструмент развития компетенций молодых специалистов в промышленности - с онлайн-участием эксперта из Китая, футбольный интерактивный турнир - ребята будут играть в футбол на приставке.

А в социальных сетях форума молодежи "Утро-2020", рассказали ТАСС в пресс-службе Уральского федерального университета, который в этом году является соорганизатором форума, будет доступен праздничный онлайн-квиз. "Каждый час организаторы будут публиковать вопросы об особенностях праздника и форумной программе разных лет. Участники смогут ответить на вопросы в комментариях к конкурсным публикациям, самые точные и оперативные получат подарки с символикой форума", - добавили в пресс-службе.

В Челябинске, где также продолжает действовать запрет массовых мероприятий, 27 июня региональная федерация хип-хоп культуры при поддержке управления по делам молодежи администрации города организовали первый онлайн-фестиваль современного спорта, искусства и музыки "Урбан Фест". Как сообщили организаторы, участие в нем бесплатное. Участники фестиваля соревнуются в семи номинациях: скейтбординг, скутер, BMX (велосипед, предназначенный для выполнения трюков), триклайн (стропохождение), воркаут, хип-хоп и брейк-данс. С прошлой недели после прохождения отборочного этапа они выкладывали видео своих выступлений в социальных сетях с хэштегом #urbanfest2020.

На Ямале во многих муниципалитетах День молодежи стартовал уже 26 июня. Так, на медиаканале "Я молод" каждый час транслировали "короткие метры" интерактив-шоу "ПолуОстро". Свои программы разработали и муниципалитеты округа: в городе Губкинский молодым людям предлагается принять участие в фотокроссе "SummerEnergy", в Лабытнанги - в онлайн-игре "Кто лучше", а вечером подключиться к онлайн-дискотеке "Houseparty". Красноселькупский район в канун праздника подведет итоги викторины для молодых семей "Устами младенца". Самое оригинальное блюдо, приготовленное в семейном кругу, станет победителем гастрономического конкурса "Кулинар-battle", а в городе Надыме молодежи предложат интеллектуальные игры "Что? Где? Когда?" и "Где логика?", молодежный квиз "Надо подумать". Самым активным участникам будут вручать подарки.

Как поздравляли выпускников

Из-за коронавируса выпускные в этом году тоже проходят в интерактивном формате. Так, в Курганской области выпускные в режиме онлайн прошли 26 июня. Губернатор Вадим Шумков поздравил выпускников, призвав их верить в себя. Как отметили в пресс-службе главы области, несмотря на то, что в этом году прощание с учебными заведениями у ребят проходит в непривычном формате, традиции, по возможности, здесь старались соблюсти - вспоминают в онлайн, какими выпускники пришли в 1 класс, выбирают короля и королеву бала, дают напутствия первоклассникам, а силами педагогов и родителей создают большой виртуальный альбом "До свидания, школа!".

Само вручение аттестатов прошло в особом режиме в связи с введенными ограничениями из-за пандемии. Так, в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, рассказал глава города Иван Ямашев на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте", в этом году церемония вручения документа прошла без приглашенных гостей и с соблюдением всех норм и требований в период пандемии. "Однако торжественности это не убавило. Для наших одиннадцатиклассников стал приятным сюрпризом подарок от губернатора Югры Натальи Владимировны Комаровой - фоторамка с автографом и флешбраслет с логотипом 90-летия образования ХМАО- Югры", - написал он. Ямашев добавил, что ранее всем выпускникам были оформлены карты Сбербанка, на которые до 30 июня будет зачислено по 5 тысяч рублей. В Сургуте вручение аттестатов также прошло скромно без торжеств. В школы запускали по одному и после короткой поздравительной речи вручили диплом с учетом всех мер предосторожности.

В Свердловской области ко дню онлайн-выпускного Уральский федеральный университет подготовил дайджест вакансий на портале "Время карьеры" для студентов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. Платформа подбора вакансий запущена ко всероссийскому онлайн-выпускному вузом, АНО "Россия - страна возможностей", Минобрнауки России и сервисом интернет-рекрутмента hh.ru. Новый сервис дает возможность подобрать вакансии для выпускников без опыта работы, с минимальным опытом (от 1 до 3 лет), а также на стажерские позиции.

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