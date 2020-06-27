Регионы Урала отмечают День молодежи онлайн-футболом, хип-хопом и квизами

ТАСС, 27 июня. Регионы Уральского федерального округа, где, несмотря на некоторые послабления, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, День молодежи отпразднуют главным образом в режиме онлайн. В Челябинской области проходит фестиваль современного спорта и музыки, в Свердловской - интерактивный футбольный турнир, а на Ямале молодым людям предлагают поучаствовать в интеллектуально-развлекательной игре (квизе).

День молодежи на любой вкус

В Свердловской области в День молодежи пройдет "Онлайн-марафон" и дебаты на тему поддержки молодых предпринимателей. Экспертами в ходе обсуждений выступят представители органов власти региона, а спикерами - действующие предприниматели, рассказал в уральском региональном центре ТАСС председатель областного молодежного правительства Григорий Гренадеров. Он добавил, что также запланирован кейс "Чемпионат" - инструмент развития компетенций молодых специалистов в промышленности - с онлайн-участием эксперта из Китая, футбольный интерактивный турнир - ребята будут играть в футбол на приставке.

А в социальных сетях форума молодежи "Утро-2020", рассказали ТАСС в пресс-службе Уральского федерального университета, который в этом году является соорганизатором форума, будет доступен праздничный онлайн-квиз. "Каждый час организаторы будут публиковать вопросы об особенностях праздника и форумной программе разных лет. Участники смогут ответить на вопросы в комментариях к конкурсным публикациям, самые точные и оперативные получат подарки с символикой форума", - добавили в пресс-службе.

В Челябинске, где также продолжает действовать запрет массовых мероприятий, 27 июня региональная федерация хип-хоп культуры при поддержке управления по делам молодежи администрации города организовали первый онлайн-фестиваль современного спорта, искусства и музыки "Урбан Фест". Как сообщили организаторы, участие в нем бесплатное. Участники фестиваля соревнуются в семи номинациях: скейтбординг, скутер, BMX (велосипед, предназначенный для выполнения трюков), триклайн (стропохождение), воркаут, хип-хоп и брейк-данс. С прошлой недели после прохождения отборочного этапа они выкладывали видео своих выступлений в социальных сетях с хэштегом #urbanfest2020.

На Ямале во многих муниципалитетах День молодежи стартовал уже 26 июня. Так, на медиаканале "Я молод" каждый час транслировали "короткие метры" интерактив-шоу "ПолуОстро". Свои программы разработали и муниципалитеты округа: в городе Губкинский молодым людям предлагается принять участие в фотокроссе "SummerEnergy", в Лабытнанги - в онлайн-игре "Кто лучше", а вечером подключиться к онлайн-дискотеке "Houseparty". Красноселькупский район в канун праздника подведет итоги викторины для молодых семей "Устами младенца". Самое оригинальное блюдо, приготовленное в семейном кругу, станет победителем гастрономического конкурса "Кулинар-battle", а в городе Надыме молодежи предложат интеллектуальные игры "Что? Где? Когда?" и "Где логика?", молодежный квиз "Надо подумать". Самым активным участникам будут вручать подарки.

Как поздравляли выпускников

Из-за коронавируса выпускные в этом году тоже проходят в интерактивном формате. Так, в Курганской области выпускные в режиме онлайн прошли 26 июня. Губернатор Вадим Шумков поздравил выпускников, призвав их верить в себя. Как отметили в пресс-службе главы области, несмотря на то, что в этом году прощание с учебными заведениями у ребят проходит в непривычном формате, традиции, по возможности, здесь старались соблюсти - вспоминают в онлайн, какими выпускники пришли в 1 класс, выбирают короля и королеву бала, дают напутствия первоклассникам, а силами педагогов и родителей создают большой виртуальный альбом "До свидания, школа!".

Само вручение аттестатов прошло в особом режиме в связи с введенными ограничениями из-за пандемии. Так, в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, рассказал глава города Иван Ямашев на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте", в этом году церемония вручения документа прошла без приглашенных гостей и с соблюдением всех норм и требований в период пандемии. "Однако торжественности это не убавило. Для наших одиннадцатиклассников стал приятным сюрпризом подарок от губернатора Югры Натальи Владимировны Комаровой - фоторамка с автографом и флешбраслет с логотипом 90-летия образования ХМАО- Югры", - написал он. Ямашев добавил, что ранее всем выпускникам были оформлены карты Сбербанка, на которые до 30 июня будет зачислено по 5 тысяч рублей. В Сургуте вручение аттестатов также прошло скромно без торжеств. В школы запускали по одному и после короткой поздравительной речи вручили диплом с учетом всех мер предосторожности.

В Свердловской области ко дню онлайн-выпускного Уральский федеральный университет подготовил дайджест вакансий на портале "Время карьеры" для студентов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. Платформа подбора вакансий запущена ко всероссийскому онлайн-выпускному вузом, АНО "Россия - страна возможностей", Минобрнауки России и сервисом интернет-рекрутмента hh.ru. Новый сервис дает возможность подобрать вакансии для выпускников без опыта работы, с минимальным опытом (от 1 до 3 лет), а также на стажерские позиции.