В пансионате для престарелых людей в Тюмени выявили очаг коронавируса

"В пансионате для престарелых людей "Комфорт" в Тюмени обнаружен очаг коронавируса. По лабораторным результатам положительный тест выявлен у 10 человек, из них один сотрудник пансионата", - говорится в сообщении.

ТАСС, 28 июня. Очаг коронавируса выявлен в пансионате для престарелых людей "Комфорт" в Тюмени, где подтверждено 10 случаев заражения инфекцией. Об этом сообщили в воскресенье в региональном оперативном штабе.

В штабе уточнили, что сейчас специализированными бригадами скорой помощи постепенно производится госпитализация пациентов с подтвержденной короавирусной инфекцией в моногоспитали. Распределение идет в зависимости от степени тяжести состояния пациентов пансионата.

"С начала режима повышенной готовности за государственными учреждениями закрытого типа - пансионатами, был установлен особый контроль. Чтобы предотвратить заражение жителей, находящихся в группе риска по возрасту и заболеваниям, сотрудники социальных учреждений работают вахтовым методом и постоянно проходят тестирование. Как производился особый контроль в данном частном учреждении, как соблюдались меры безопасности, будет выяснено в ходе эпидемиологического расследования - все документы переданы в соответствующие службы", - добавили в штабе.

По данным оперативного штаба, всего в Тюменской области зафиксировано 2 886 случаев заражения коронавирусом. Умерли 17 пациентов, у всех были сопутствующие хронические заболевания.