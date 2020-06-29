Полиция возбудила дело по факту убийства хаски в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили полицейские в Сосновском районе Челябинской области, после того как там 27 июня застрелили собаку породы хаски на глазах у ее хозяйки. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее местные СМИ сообщили, что в субботу охотник под Челябинском подстрелил дикую утку, ее утащила хаски. Мужчина трижды выстрелил в собаку на глазах у ее хозяйки, домашнее животное погибло.

"По данному факту в отделе МВД России по Сосновскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 ("Жестокое обращение с животными") УК РФ. Максимальная санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет", - говорится в сообщении

Проводятся дальнейшие следственные действия.