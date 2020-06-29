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Прокуратура проводит проверку по факту загрязнения реки на Ямале нефтепродуктами

Информация о загрязнении реки Пякупур появилась ранее в региональных Telegram-каналах

ТАСС, 29 июня. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) проводит проверку по факту загрязнения нефтепродуктами реки Пякупур, протекающей по территории Пуровского района. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в понедельник.

Ранее в региональных Telegram-каналах появилась информация о загрязнении реки Пякупур нефтепродуктами и о том, что понтонные заграждения не помогают, а рядом с рекой ощущается запах нефтепродуктов.

"Да, проводим проверку", - сказали в прокуратуре на вопрос ТАСС, известно ли о факте загрязнения реки нефтепродуктами.

Как сообщили ТАСС в департаменте природно-ресурсного регулирования‚ лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, представители государственного экологического надзора и выехали на место для проведения проверки.

Пякупур - река в юго-западной части Пуровского района, образуется слиянием рек Янгъягун и Нючавотыяха. Длина Пякупура составляет 542 км, в бассейне реки насчитывается 1 140 водотоков и около 32,6 тыс. озер.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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