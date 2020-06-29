Объем выплат самозанятым в Свердловской области превысил 140 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) направил на выплаты самозанятым более 140 млн рублей, всего было произведено почти 12 тыс. выплат, сообщила министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова в понедельник на своей странице в Instagram.

"11 813 выплат произведено самозанятым гражданам Свердловской области. На данный момент поступило 12 тыс. 640 заявок, и люди продолжают обращаться каждый день. Всего на выплаты самозанятым из бюджета Свердловской области направлено 141,8 млн рублей", - написала она, уточнив, что СОФПП оказывается поддержку самозанятым региона вне зависимости от того, относится их деятельность к отраслям, пострадавшим от пандемии, или нет.