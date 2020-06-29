Объем выплат самозанятым в Свердловской области превысил 140 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) направил на выплаты самозанятым более 140 млн рублей, всего было произведено почти 12 тыс. выплат, сообщила министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова в понедельник на своей странице в Instagram.
"11 813 выплат произведено самозанятым гражданам Свердловской области. На данный момент поступило 12 тыс. 640 заявок, и люди продолжают обращаться каждый день. Всего на выплаты самозанятым из бюджета Свердловской области направлено 141,8 млн рублей", - написала она, уточнив, что СОФПП оказывается поддержку самозанятым региона вне зависимости от того, относится их деятельность к отраслям, пострадавшим от пандемии, или нет.
Казакова уточняет, что финансовая помощь оказывается как самозанятым, зарегистрировавшимся и не снявшимся с учета до 1 апреля, так и тем, кто стал плательщиком налога на профессиональный доход после этой даты до 1 мая. Первая категория получает выплату в 10 тыс. рублей, вторая - 5 тыс. рублей.
В регионе уже действуют меры поддержки для бизнеса: двукратное снижение общей ставки страховых взносов, реструктуризация выданных банками кредитов, выплата субсидий на зарплату в размере одного МРОТ и так далее. Приняты областные законы, предусматривающие установление пониженной ставки 1,1% по налогу на имущество организаций и ставки 1% по упрощенной системе налогообложения для отдельных отраслей экономики. Перенесены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций для отдельных видов деятельности. Также из регионального бюджета на докапитализацию региональной микрокредитной организации для расширения льготной поддержки предпринимателей, оказавшихся в сложной экономической ситуации, дополнительно выделено 300 млн рублей. Средства пойдут на выдачу антикризисных займов и действующие программы СОФПП.