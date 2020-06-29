Тюменский нефтегазовый форум пройдет в интегрированном онлайн и офлайн формате

ТАСС, 29 июня. Тюменский нефтегазовый форум (ТНФ) впервые в этом году пройдет в формате phygital, объединяющим онлайн и офлайн пространства, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе форума.

"Тюменский нефтегазовый форум будет проведен в так называемом phygital-формате (physical + digital), что означает интегрированные коммуникации на стыке цифрового и физического пространств. Это делает деловую программу форума более обширной, интересной, рассчитанной на более масштабную аудиторию. Благодаря виртуализации части мероприятий гораздо больше участников сможет посетить форум, что увеличит популярность и востребованность форума", - цитируют в сообщении исполнительного директора тюменского технопарка Александра Сакевича.

В пресс-службе добавили, что форум впервые будет проведен в таком формате. На офлайн-форуме ТНФ запланированы пленарное заседание, выставка инноваций, круглые столы, технологические дни, которые пройдут с 22 по 24 сентября 2020 года в тюменском технопарке. Также будет запущена виртуальная платформа, на базе которой пройдут онлайн-трансляции всех мероприятий форума и выставка в 3D-формате. Некоторые события в рамках ТНФ пройдут исключительно в онлайн.

"В онлайн-формате больше возможностей для проведения партнерских мероприятий, а значит привлечение практически безграничной аудитории. Теперь посетить форум виртуально смогут сразу все сотрудники подразделений нефтегазовых и нефтесервисных предприятий - многие узкоспециализированные встречи, на которые в офлайне недостаточно ресурсов, будут проведены исключительно онлайн, объединяя профильных специалистов со всего мира", - отмечают в пресс-службе преимущества нового формата.

Предыдущий юбилейный X Тюменский нефтегазовый форум прошел в Тюмени 17-19 сентября 2019 года. В нем участвовали более 3,5 тыс. человек. Форум традиционно является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. Его участники обсуждают вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом.