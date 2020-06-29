Суд на Урале отправил на принудительное лечение мужчину, убившего двухлетнего внука

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Свердловский областной суд освободил от уголовной ответственности жителя одного из поселков Североуральска, который был задержан после убийства двухлетнего ребенка и похищения еще двоих. Мужчина направлен на принудительное лечение, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе суда.

29 марта пресс-служба регионального следственного управления СК РФ сообщила о задержании мужчины, подозреваемого в убийстве своего малолетнего внука и похищении еще двух внуков.

"Свердловский областной освободил Проценко С. П. от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 ("Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью"), п. "д", "ж" ч. 2. ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего"). К нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что в марте 2019 года 67-летний житель одного из поселков Североуральска, приехав в деревню Гагарский ключ Заречного района к сыну и невестке, зарезал двухлетнего внука и похитил двух его братьев 5 и 7 лет. Полицейские задержали мужчину в Кушве, он был в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего автомобиля.

Постановление вступит в законную силу через 10 суток, если не будет обжаловано сторонами.