В Свердловской области продлили ограничительные меры до 6 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Ограничительные меры, введенные в Свердловской области в связи с распространением коронавируса, продлены до 6 июля. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем официальном аккаунте в Instagram в понедельник.

"Сегодня подписал указ о продлении ограничительных мер с самоизоляцией людей старше 65 лет еще на неделю, до 6 июля. При этом ситуация с коронавирусом контролируемая, система здравоохранения работает стабильно, и в зависимости от эпидобстановки особый режим для некоторых организаций может быть частично ослаблен до конца недели. Как только появятся подробности - я вам, как обычно, сразу же все расскажу - пока мы обсуждаем этот вопрос с медиками, экспертами Роспотребнадзора и другими специалистами", - говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности в Свердловской области ранее был продлен до 29 июня, обязательная самоизоляция сохраняется для жителей старше 65 лет. В регионе запрещена работа торговых центров и общепита. Также жителям Свердловской области нужно носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте. Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением спортивных, проходящих на открытых стадионах.

По данным оперативного штаба Свердловской области, в регионе зафиксировано 12 516 случаев коронавируса. Всего уральские врачи вылечили 7 309 пациентов, 93 человека умерло.