Заместителя заведующего детсадом в Югре подозревают в получении взяток на 500 тыс. рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя заведующего детским садом в Сургуте и ее супруга, они подозреваются в получении взяток и посредничестве во взяточничестве более чем на 500 тыс. рублей от предпринимателей за поставку игрушек и мебели. Также проверяется причастность подозреваемой к получению еще 2,5 млн рублей в виде взяток, сообщает в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы и ее 32-летнего супруга. Они подозреваются в совершении ряда преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 5 ст. 290 и ч. 1 ст. 291.1 УК РФ ("Получение взятки и посредничество во взяточничестве"). Установлено 11 фактов получения злоумышленницей взяток на сумму более 500 тыс. рублей, из них четыре - при посредничестве супруга. Кроме того, следователями проверяются источники, основания и иные обстоятельства получения подозреваемой еще более 2,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с февраля 2018 года по сентябрь 2019-го заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе детского сада "Аленький цветочек" в Сургуте выполняла функции контрактного управляющего. При этом, по данным следствия, она получала взятки от предпринимателей, подавших заявки на объявленные конкурсы по поставке детских игрушек, мебели и иного имущества для нужд для образовательного учреждения. "Подозреваемая принуждала коммерсантов к даче взяток путем угроз исключить из числа конкурсантов по формальным основаниям, не допускать в дальнейшем к участию в конкурсах и иным образом препятствовать заключению контрактов", - говорится в сообщении.

В результате предприниматели переводили деньги на ее личную банковскую карту или карту ее супруга, выступавшего посредником.