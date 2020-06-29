В Кургане двое мужчин пытались похитить урну для голосования

ТАСС, 29 июня. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности членов комиссии голосования по поправкам к Конституции РФ в Кургане. Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения пытались похитить переносной ящик для голосования, подозреваемые задержаны, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Курганской области в отношении двух жителей Кургана возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий"). <...> В настоящее время подозреваемые задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 27 июня у одного из домов во втором микрорайоне Кургана. Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения попытались похитить у двух членов избирательной комиссии переносной ящик для голосования. Как отмечают в ведомстве, сделали они это в целях "воспрепятствования проведению голосования вне помещений".

В пресс-службе областного избиркома сообщили, что председатель ЦИК Элла Памфилова поблагодарила по видео-конференц-связи двух сотрудниц комиссии и наблюдателя - студента КГУ, который вступился за работников избирательного участка.