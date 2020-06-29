Четыре города в Свердловской области переходят на раздельный сбор ТКО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Четыре города в Свердловской области в июле начнут поэтапный переход на раздельную систему сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"В первой декаде июля региональные операторы Среднего Урала официально начинают поэтапный перевод потребителей на дуальную систему сбора твердых бытовых отходов (ТКО). В качестве пилотных площадок для тестирования первичного звена системы обращения с ТКО выбрано несколько десятков дворов многоквартирных домов в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Первоуральске и Алапаевске", - приводятся в сообщении слова заместителя министра энергетики и ЖКХ региона Егора Свалова.

Он отметил, что для реализации основных целей нацпроекта "Экология" требуется кардинально пересмотреть подход к утилизации мусора и обеспечить сокращение не только объемов, но и фракционной структуры его захоронений. Двухступенчатая система разделения ТКО будет вводиться на двух уровнях: на уровне квартир и дворовых контейнерных площадок, а также на мусоросортировочных линиях. Итогом, по его словам, станет захоронение только быстроразлагаемых, безвредных для микроклимата территории фракций, а оставшиеся отходы должны будут направляться на вторичную переработку. Такой подход позволит сократить объемы захоронений примерно на треть, уточнил он. Сортировке будут подлежать макулатура, пластик, стекло и металл. К несортируемым ТКО будут относиться пищевые отходы, смешанная упаковка, средства гигиены и отходы уборки помещений.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).