Уровень безработицы в ХМАО в апреле – мае вырос почти в четыре раза

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июня. /ТАСС/. Рост безработицы почти в четыре раза произошел в Ханты-Мансийском автономном округе в апреле – мае 2020 года. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель директора департамента труда и занятости населения Югры Валерий Беспояско.

"Если раньше минимальное пособие было 2 250 рублей, то сейчас в Югре - 6 700 рублей, плюс на каждого ребенка по 3 тыс. рублей. Если в семье двое детей, то это уже более 12 тыс. Из-за этого произошел рост, поскольку люди пришли в центры занятости и встали на учет", - сказал Беспояско.

По его словам, также одной из причин роста безработицы в регионе стало желание компаний и организаций не набирать новый персонал, а сохранить имеющийся. Он добавил, что ранее в регионе было выделено на поддержку рынка труда в условиях пандемии коронавируса около 300 млн рублей. Средства, в частности, идут на программы по переобучению граждан и компенсационные выплаты работодателям, которые устраивают к себе безработных, состоящих на учете в центрах занятости. "Такой работодатель получает сумму, равную прожиточному минимуму плюс районный коэффициент - это около 21 тыс. рублей", - уточнил собеседник агентства.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова в ходе первой онлайн-сессии гостиной Третьего Евразийского женского форума сообщила, что в регионе в апреле - мае 2020 года количество безработных увеличилось в 3,9 раза. По ее словам, стабилизация рынка труда - один из приоритетов восстановительного периода в Югре, на это работает региональный план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики.

Число подтвержденных случаев коронавируса в ХМАО достигло 8 679, регион занимает восьмое место в стране по количеству инфицированных. 4 305 выздоровели, 52 - умерли. В настоящее время в Югре работают магазины, ряд предприятий сферы услуг, дежурные группы детских садов, школы-интернаты, разрешены индивидуальные занятия спортом в вечерние и утренние часы с соблюдением дистанции, а также прогулки с детьми до 14 лет утром и вечером с обязательным соблюдением масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.