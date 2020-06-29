В Курганской области третий день ликвидируют возгорание на мусорном полигоне

ТАСС, 29 июня. Пожарно-спасательные подразделения третий день борются с возгоранием на площади 2 га на полигоне коммунальных отходов в Курганской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"Сообщение о возгорании в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курганской области поступило 27 июня в 20:30 (18:30 мск). <...> Объект, на котором было зафиксировано крупное возгорание площадью 2 га, представляет собой полигон твердых бытовых (коммунальных) отходов. Площадь земельного участка, на которой он расположен, составляет 35,5 га. <...> Для ликвидации столь существенной площади горящего мусора была задействована группировка сил и средств в составе 35 человек и 21 единицы техники, в том числе от МЧС России 19 человек и 6 единиц техники. <...> Пожарно-спасательные подразделения продолжают проливку территории полигона во избежание возникновения новых очагов пожаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на вторые сутки борьбы с огнем было принято решение о наращивании группировки сил и средств до 39 человек личного состава и 14 единиц техники. "Сложность данного пожара заключается в том, что горение происходит внутри слоев мусора, чтобы пробить эту массу и добраться до очагов возгорания, мы подаем лафетные стволы с повышенным расходом воды. <...> Кроме того, силами территориальной подсистемы РСЧС производится засыпка и выравнивание тлеющих участков инертными материалами (песком и другими) для того, чтобы не было доступа кислорода, способствующего горению внутри", - цитирует пресс-служба подполковника внутренней службы Олега Пшеничного.

В ведомстве подчеркивают, что полигон твердых бытовых отходов - это объект, где сосредоточен большой объем горючих материалов: бумага, полиэтилен, пластик. При горении они выделяют большое количество канцерогенов, опасных для жизни и здоровья людей. "Поэтому главная задача пожарных - полностью ликвидировать очаги возгораний и не допустить распространения продуктов горения на территорию областного центра", - добавили в пресс-службе.