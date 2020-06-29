Потепление придет на Урал в начале июля

ТАСС, 29 июня. Дожди и потепление ожидаются в регионах Уральского федерального округа в первых числах июля, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 30 июня] облачно с прояснениями, местами небольшие дожди на юге - до умеренных. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, при прояснении до 0, днем - 12-17 градусов тепла", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. В четверг, 2 июля, в регионе ожидается потепление: ночью до 5-10 градусов тепла, днем - 18-23 градусов тепла.

В Курганской области во вторник и среду синоптики прогнозируют 15-20 градусов тепла днем, переменную облачность, местами небольшой и умеренный дождь во вторник и кратковременный - в среду, сообщается на официальном сайте регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. А вот в четверг осадков не обещают. Будет переменная облачность, 18-23 градуса выше нуля.

Потепление ожидается и в Челябинской области, сообщает региональный гидрометцентр. Температура ночью со вторника поднимется с 1 градуса тепла в горах до +9 по всей территории региона уже к четвергу. Ожидаются дожди и грозы, температура воздуха днем до 22 градусов тепла.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие три дня температура будет повышаться. Днем 30 июня температура составит от 15 до 19 градусов, а уже ко 2 июля в регионе потеплеет до 23. Однако все три дня в Тюменской области будет пасмурно и дождливо, 1 и 2 июля прогнозируются грозы с порывами ветра до 16 м/с. А в Ямало-Ненецком автономном округе 2 июля потеплеет до 28 градусов, все три дня дождь, во вторник - гроза.

В Ханты-Мансийском автономном округе, по данным регионального гидрометцентра, 29 июня в течение суток местами ожидается гроза, ветер порывами до 15 м/с. Во вторник и среду в Югре прогнозируется местами кратковременный дождь. Ветер умеренный. Температура ночью плюс 8-13 градусов, в западных муниципалитетах плюс 2-7 градусов. Днем в Югре до плюс 13-18 градусов, а в восточных муниципалитетах до плюс 23-28 градусов.