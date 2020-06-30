Тюменские власти заявили о готовности школ к внедрению цифровой образовательной среды

ТАСС, 30 июня. Школы Тюменской области технологически готовы к внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС). Все учебные заведения подключены к интернету и оснащены компьютерными классами, сообщил во вторник заместитель губернатора, директор регионального департамента образования Алексей Райдер в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"Все школы к использованию такого режима работы технологически готовы. У нас 100% подключение к трафику интернета каждой школы. У нас в каждой школе есть полноценно оснащенный компьютерный класс", - сказал он.

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года, включая Тюменскую область. Регионы также получат средства из федерального бюджета на реализацию эксперимента в рамках госпрограммы "Развитие образования".

Райдер добавил, что единственным сдерживающим обстоятельством является пропускная способность трафика в некоторых школах в сельской местности, но данный вопрос решается с помощью программы "Ростелекома" по проведению оптоволокна в отдаленные местности. Также планируется оснащение школ не только компьютерами, размещенными в кабинетах информатики, но и мобильными компьютерными классами.

Он отметил, что в проектном варианте в Тюменской области внедрение ЦОС началось в 2019 году. "В 2019 году в рамках этого проекта оборудование было уже поставлено в 28 школ и 1 техникум. Это оборудование представляет из себя мобильный компьютерный класс с автономной точкой подключения высокоскоростного интернета", - пояснил Райдер и добавил, что оборудование учебных заведений осуществлялось на федеральные средства.

В Telegram-канале оперштаба региона со ссылкой на губернатора Тюменской области Александра Моора отмечали, что проект предусматривает материально-техническое оснащение школ, увеличение скорости интернета. В будущем, по словам губернатора, эти технологии смогут значительно расширить возможности школ: проводить на уроках телемосты с другими регионами или странами, слушать в прямом эфире лекции ведущих спикеров, защищать проекты на всероссийских или международных конкурсах, не выезжая за пределы региона.