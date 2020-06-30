Более 40 случаев коронавируса зафиксировали на предприятии ТВЭЛ на Урале

"К сожалению, с учетом увеличивающего количества заболеваний в Новоуральском городском округе (уже более 400 случаев) предпринятые АО "УЭХК" усиленные меры безопасности не смогли в полном объеме предотвратить распространение вируса среди работников комбината. Но в подавляющем большинстве случаев болезнь проходит бессимптомно, это усложняет процесс недопущения передачи вируса и поэтому на одной из промплощадок комбината количество инфицированных увеличилось до 30 человек. В целом сегодня на УЭХК 42 заболевших. Первый случай заболевания COVID-19 работника УЭХК зафиксирован в начале июня", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Более 40 случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано на Уральском электрохимическом комбинате (АО "УЭХК", предприятие топливной компании Росатома - ТВЭЛ, г. Новоуральск, Свердловская область), сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия во вторник.

Противоэпидемические мероприятия, отмечается в сообщении, дают результат - все случаи оперативно локализуются с участием МРУ ФМБА России. Также отмечается, что УЭХК заблаговременно предпринял все необходимые меры для снижения риска заражения своих работников на предприятии.

В пресс-службе добавили, что на предприятии ежедневно осуществляется температурный контроль и еженедельно проводится тестирование работников. Персонал обеспечен масками, перчатками, дезинфекторами, санитайзерами с дезинфицирующей жидкостью, ведется контроль использования защитных средств работниками. "Но сегодня сохраняется реальный риск заражения работников в быту, после работы", - отмечают в пресс-службе.

АО "УЭХК" входит в разделительно-сублиматный комплекс топливной компании Росатома - ТВЭЛ. ТВЭЛ включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.