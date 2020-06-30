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Суд на Урале отпустил из-под домашнего ареста экс-полицейских по делу об изнасиловании

Инцидент произошел в ночь на 18 августа 2019 года в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий трем бывшим сотрудникам свердловской полиции, которые подозреваются в изнасиловании девушки 1997 года рождения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда во вторник.

"Была изменена [по ходатайству защитников] мера пресечения на запрет определенных действий - запретить подсудимым общаться между собой, с потерпевшей и свидетелями по данному уголовному делу", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в ночь на 18 августа прошлого года трое сотрудников полиции, находясь в служебном автомобиле полка ППСП УМВД России по Екатеринбургу, совершили изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении потерпевшей 1997 года рождения. В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") и ч. 2 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). После инцидента все трое подозреваемых были уволены за проступок, порочащий честь сотрудника МВД, также были уволены трое их непосредственных руководителя. Всего к дисциплинарной ответственности были привлечены 17 должностных лиц.

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