Бизнес в Югре получил более 1 млрд рублей субсидий на выплату зарплаты

В связи с пандемией для малых и средних предприятий действуют прямые субсидии на зарплаты в размере федерального МРОТ на одного сотрудника.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 июня. /ТАСС/. Субъекты малого и среднего бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) получили свыше 1 млрд рублей субсидий на выплату заработной платы в период пандемии. Об этом сообщил во вторник заместитель губернатора Югры - директор регионального департамента экономического развития Николай Милькис в ходе заседания оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

"По вопросу предоставления из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущих деятельность в областях в наибольшей степени пострадавших от ухудшения ситуации. <…> Выплачены субсидии на компенсацию зарплаты на общую сумму 1 млрд 18 млн рублей", - сказал он.

По его информации, 526,1 млн рублей было выплачено за апрель и 492,6 млн рублей - за май текущего года. При этом суммарно предприниматели направили заявки на компенсацию заработной платы почти на 84,8 тыс. сотрудников.

В регионе режим самоизоляции продлен по 5 июля включительно. В настоящее время в Югре работают магазины, ряд предприятий сферы услуг, дежурные группы детских садов, школы-интернаты, разрешены индивидуальные занятия спортом в вечерние и утренние часы с соблюдением дистанции, а также прогулки с детьми до 14 лет утром и вечером с обязательным соблюдением масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.

По данным Роспотребнадзора, в Югре число подтвержденных случаев коронавируса к настоящему времени достигло 8 958, из них 279 за прошедшие сутки, 4 501 человек выздоровел, 55 умерли, в том числе трое за сутки. Регион входит в десятку по количеству инфицированных в стране.