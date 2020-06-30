В Челябинской области к 2021 году в полтора раза увеличат количество площадок ГТО

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Подрядчики в Челябинской области за полтора года построили по нацпроекту "Демография" 15 площадок ГТО. До конца 2021 года планируется открыть еще шесть, что позволит к 2024 году увеличить до 55% долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, сообщили ТАСС в Минспорта региона во вторник.

По данным Минспорта Челябинской области, в настоящее время физической культурой и спортом на постоянной основе занимаются 1 млн 372 тыс. жителей региона, что составляет 42,5% от общей численности населения региона. Это на 3,5% превышает индикативные показатели контрольных точек роста регпроекта "Спорт - норма жизни", входящего в структуру нацпроекта "Демография".

"Основная задача регпроекта заключается в том, чтобы к 2024 году довести до 55% долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Во многом этому способствует строительство площадок ГТО. В 2020 году всего будет открыто шесть площадок ГТО, четыре уже открыли, осталось еще две - 8 июля и 10 июля. В 2019 году в рамках нацпроекта было открыто 11 площадок, а в 2021 году запланировано открыть четыре площадки. Итого 21 площадка за три года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего на строительство 21 площадки направлено свыше 65,6 млн рублей.

Площадка системы физкультурно-спортивного воспитания "Готов к труду и обороне" (ГТО) - выделенная зона со специальным покрытием, турниками и тренажерами.

Нацпроект "Демография" включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.