Свердловские психологи запустили серию вебинаров для работающих в пандемию врачей

Ранее на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС организатор волонтерского проекта "Мы Рядом 2020" Надежда Сафьян сообщала, что психологи-волонтеры из Свердловской области выпустят серию вебинаров о борьбе со стрессом для врачей, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Группа психологов-волонтеров из Екатеринбурга запустила серию вебинаров для врачей, работающих в период пандемии нового коронавируса. Психологи и психотерапевты, работающие в том числе в "красной зоне", расскажут медикам, как справиться со стрессом, об этом сообщила ТАСС психолог, куратор проекта "Мы Рядом 2020" по взаимодействию со СМИ Дина Амусина.

"Сегодня мы запустили проект обучающих вебинаров для врачей, работающих с новой коронавирусной инфекцией. Сегодня в условиях пандемии медики испытывают тяжелейший стресс: они вынуждены брать на себя огромную нагрузку в условиях, которые не позволяют обеспечить безопасность и эффективную работу, это усиливает ощущение беспомощности, внутриличностные конфликты, создает колоссальную психологическую нагрузку. Лекции прочитают специалисты из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга из Москвы", - сказала Амусина, отметив, что первый вебинар проводит доктор психологических наук из Санкт-Петербурга Оксана Пикулева о том, как справиться с усталостью.

Вебинары и полезные видео для врачей в рамках проекта готовят клинические психологи и психотерапевты, работающие в том числе в "красной зоне". Специалисты расскажут, как справиться со стрессом на работе и дома, разобраться с нарушением психоэмоционального равновесия, "как прожить дежурство в костюме", как выстраивать отношения с коллегами и близкими в условиях пандемии.

Проект "Мы Рядом 2020" объединяет 300 психологов-профессионалов, которые в качестве волонтеров оказывают психологическую помощь населению во время пандемии. С 30 марта 2020 года в работу принято более 430 заявок, проведено более 800 консультаций, организовано 10 линий помощи.