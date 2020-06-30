Свердловские психологи запустили серию вебинаров для работающих в пандемию врачей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Группа психологов-волонтеров из Екатеринбурга запустила серию вебинаров для врачей, работающих в период пандемии нового коронавируса. Психологи и психотерапевты, работающие в том числе в "красной зоне", расскажут медикам, как справиться со стрессом, об этом сообщила ТАСС психолог, куратор проекта "Мы Рядом 2020" по взаимодействию со СМИ Дина Амусина.
Ранее на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС организатор волонтерского проекта "Мы Рядом 2020" Надежда Сафьян сообщала, что психологи-волонтеры из Свердловской области выпустят серию вебинаров о борьбе со стрессом для врачей, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами.
"Сегодня мы запустили проект обучающих вебинаров для врачей, работающих с новой коронавирусной инфекцией. Сегодня в условиях пандемии медики испытывают тяжелейший стресс: они вынуждены брать на себя огромную нагрузку в условиях, которые не позволяют обеспечить безопасность и эффективную работу, это усиливает ощущение беспомощности, внутриличностные конфликты, создает колоссальную психологическую нагрузку. Лекции прочитают специалисты из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга из Москвы", - сказала Амусина, отметив, что первый вебинар проводит доктор психологических наук из Санкт-Петербурга Оксана Пикулева о том, как справиться с усталостью.
Вебинары и полезные видео для врачей в рамках проекта готовят клинические психологи и психотерапевты, работающие в том числе в "красной зоне". Специалисты расскажут, как справиться со стрессом на работе и дома, разобраться с нарушением психоэмоционального равновесия, "как прожить дежурство в костюме", как выстраивать отношения с коллегами и близкими в условиях пандемии.
Проект "Мы Рядом 2020" объединяет 300 психологов-профессионалов, которые в качестве волонтеров оказывают психологическую помощь населению во время пандемии. С 30 марта 2020 года в работу принято более 430 заявок, проведено более 800 консультаций, организовано 10 линий помощи.