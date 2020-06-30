Utair из-за пандемии отказался от рейсов из Нижневартовска в Москву

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Utair перестала выполнять рейс из Нижневартовска, второго по численности населения города Ханты-Мансийского автономного округа, в Москву из-за пандемии. Об этом сообщается во вторник в официальном аккаунте администрации Нижневартовска в социальной сети "ВКонтакте".

"Авиакомпания Utair отказалась от выполнения полетов из Нижневартовска в Москву. Соответствующий рейс исчез из расписания аэропорта столицы Самотлора, а также из базы бронирования билетов на сайте перевозчика", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы администрации Нижневартовска, рейс в аэропорт Внуково должен был открыться еще в мае. "Позже запуск рейса был отложен в связи с неблагополучной эпидобстановкой на июнь", - уточняется в сообщении.

Сейчас жители Нижневартовска могут улететь в Москву рейсами "Аэрофлота" и авиакомпании S7.

В настоящее время ТАСС не располагает комментарием авиакомпании Utair.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний", в 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек.