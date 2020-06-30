В Курганской области ограничат продажу алкоголя в многоквартирных домах

ТАСС, 30 июня. Депутаты Курганской областной думы приняли закон, ограничивающий продажу алкоголя в многоквартирных домах на территории региона. Теперь торговля спиртным запрещена в заведениях площадью менее 45 кв. м в таких домах, сообщили во вторник в пресс-службе думы.

"Депутаты приняли региональный закон "Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Курганской области", - говорится в сообщении.

Председатель думы Дмитрий Фролов пояснил ТАСС, что законом запрещается продажа алкоголя "в учреждениях, расположенных в многоквартирных домах и на территориях, прилегающих к ним, на площадях торгового зала менее 45 кв. м".

Фролов отметил, что ранее депутаты рассматривали вопрос запрета продажи во всех заведениях в многоквартирных домах, позже были внесены поправки по площади - предлагалось рассмотреть "наливайки" до 85 кв. м. Но в результате анализа таких организаций в регионе было принято новое решение - не продавать алкоголь в заведениях меньше 45 кв. м. Как пояснил собеседник агентства, это было сделано для того, чтобы дать возможность работать легальному бизнесу, но исключить с рынка нарушителей.

В пресс-службе отмечают, что закон вступает в силу через 10 дней после опубликования. "Учитывая высокую социальную значимость, областная дума предусмотрела все возможности соблюдения прав как жителей, так и предпринимателей", - резюмировали в думе.