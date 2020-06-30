Суд на Урале отказал в замене наказания гражданину Израиля, осужденному за торговлю людьми

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в ходатайстве гражданина Израиля Ави Яная, осужденного за ряд преступлений, в том числе торговлю людьми, о замене лишения свободы на более мягкое наказание. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отмечается, что администрация исправительного учреждения и прокурор возражали, так как Ави Янай неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушения установленного порядка отбывания наказания, а его поведение не являлось стабильно правопослушным. "Чкаловский районный суд Екатеринбурга с мнениями прокурора и администрации исправительного учреждения согласился, приняв решение об оставлении ходатайства осужденного без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Янай отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет по приговору Московского окружного военного суда от 25 апреля 2011 года за совершение ряда преступлений, предусмотренных ст. 210 ("Организация преступного сообщества"), ст. 127.1 ("Торговля людьми"), ст. 240 ("Вовлечение в занятие проституцией"), ст. 241 ("Организация занятия проституцией"), ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков"). "Под его руководством было организовано преступное сообщество, занимавшееся торговлей людьми - продажей девушек для занятия проституцией в зарубежных странах", - сообщили в пресс-службе.

В марте 2007 года в Москве по подозрению в причастности к организации нелегальной миграции был арестован подполковник Вооруженных сил РФ Дмитрий Стрыканов, после чего дело было передано военным следователям. В мае того же года в Москве были задержаны гражданин Израиля Ави Янай, ранее дважды осужденный судом города Хайфы, и двое граждан одной из стран ближнего зарубежья. Материалы дела составили почти 200 томов.