На Ямале локализовали лесные пожары на площади 149 га

ТАСС, 30 июня. Три лесных пожара на площади 149 га локализованы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

"На 30 июня, по оперативным данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, на территории автономного округа в Красноселькупском районе действует три природных пожара на площади 149 га. В настоящее время все пожары локализованы. На тушении задействовано 59 человек. Все пожары низовые", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что причиной возникновения пожаров стало прохождение грозового фронта в минувшие выходные.

"Мониторинг лесных пожаров проводится в ежедневном режиме с помощью авиационного и наземного патрулирования лесов, а также систем видеомониторинга "Лесохранитель" и спутникового мониторинга Рослесхоза. Всего с начала пожароопасного периода в автономном округе возник 31 природный пожар на общей площади 1363,10 га", - добавили в ведомстве.