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Пандемия коронавируса нового типа

Руководитель "Коляда-театра" уверен в том, что получит финансовую поддержку от властей

Сейчас Николай Коляда намерен взять кредит на заработную плату сотрудникам
Николай Коляда Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Николай Коляда
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 30 июня. Руководитель "Коляда-театра", заслуженный деятель искусств РФ Николай Коляда выразил уверенность в том, что получит финансовую поддержку от властей на деятельность театра. Государство обратило внимание на частные театры в связи с ситуацией с пандемией, заявил он во вторник на пресс-конференции ТАСС в Москве.

Ранее ТАСС сообщал, что артисты театра драматурга ушли в отпуск на неопределенный срок из-за трудностей с финансированием.

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"Благодаря тому, что произошло, обратили внимание на частные театры. <...> Я думаю, государство, конечно, поможет", - сказал Коляда. В частности, по его словам, замгубернатора Свердловской области Павел Креков пообещал помочь театру осенью.

Сейчас Коляда намерен взять кредит на заработную плату сотрудникам. Их в театре 65 человек, в том числе 38 актеров.

"И театральные деятели, и простые люди все эти месяцы - мы 27 марта закрылись <...> мне присылают деньги <...>, поддерживают. Завтра, 1 июля, надо выдать какие-то деньги. Я собрал 400 тыс. рублей <...> вот раздам. Причем раздам тем, у кого совсем денег нет", - сообщил он о ситуации в театре на сегодняшний день, добавив, что до 1 августа театр не откроет свои двери для зрителей из-за коронавируса.

Коляда - актер, писатель, драматург, сценарист, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат международной премии им. Станиславского. Он возглавляет "Коляда-театр" в Екатеринбурге, основанный в 2001 году. Коллектив театра неоднократно выступал в Москве, Санкт-Петербурге, гастролировал во Франции, Германии, Словении, Польше и других странах. "Коляда-театр" считается одним из ведущих провинциальных театров России.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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