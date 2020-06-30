Жители Югры собрали более 1,5 млн рублей на продукты для многодетных и малообеспеченных

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 июня. /ТАСС/. Порядка 650 нуждающихся семей и инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса, получили продукты питания и средства индивидуальной защиты. На эти цели жители региона собрали более 1,5 млн рублей, сообщила ТАСС во вторник заместитель директора Департамента социального развития Югры Елена Немчинова.

"В Югре 650 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с коронавирусной инфекцией, вручены так называемые коробки добра. Их получили малообеспеченные, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, многодетные, а также неполные семьи", - сказала Немчинова.

По ее словам, наборы были приобретены на добровольные пожертвования неравнодушных жителей на общую сумму более 1,5 млн рублей. "Один такой набор стоит около 2,3 тыс. рублей. В его состав входят продукты питания первой необходимости, в том числе фрукты. Например, крупы, масло, тушенка, сгущенное молоко, сахар, а также средства индивидуальной защиты - одноразовые маски, перчатки, антисептики, мыло", - уточнила собеседница агентства.

По данным региональных властей, "коробки добра" в Югре формируют волонтеры Гуманитарного добровольческого корпуса, а списки нуждающихся в помощи составляются управлениями социальной защиты населения в муниципальных образованиях на основе обращений, поступающих от граждан.

В регионе режим самоизоляции продлен по 5 июля включительно. По данным Роспотребнадзора, в Югре число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 8 958, из них 279 за прошедшие сутки, 4 501 человек выздоровел, 55 умерли, в том числе трое за сутки. Регион занимает седьмое место по количеству инфицированных в стране.