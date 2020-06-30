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Пандемия коронавируса нового типа

Детская оздоровительная кампания в Челябинской области начнется 6 июля

Всех сотрудников лагерей тестируют на коронавирус

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Власти Челябинской области приняли решение поэтапно открывать детские пришкольные и загородные лагеря с 6 июля. Всех сотрудников учреждений тестируют на коронавирус, сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram губернатор Алексей Текслер.

"Принял решение о начале летней оздоровительной кампании. Заезды ребятишек в пришкольные и загородные лагеря поэтапно начнутся с 6 июля. <...> Полным ходом идет подготовка. Лагеря принимают специалисты, идет тестирование сотрудников на ковид", - написал губернатор.

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В пресс-службе Министерства образования и науки Челябинской области ТАСС сообщали, что в регионе для участия в летней оздоровительной кампании заявились 69 детских загородных лагерей и порядка 700 лагерей дневного пребывания, 14 палаточных лагерей и три лагеря труда и отдыха.

В регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах; требование социального дистанцирования, усиление санитарных правил, дезинфекции. Кроме того, запрещены массовые мероприятия и работа ТРК.

На утро 30 июня в регионе подтверждены 7 585 случаев заражения коронавирусом (плюс 145 за сутки). Болеет в данный момент 3 181 человек. Всего 4 215 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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