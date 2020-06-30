Детсады Челябинской области со 2 июля переходят на обычный график работы

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Детсады Челябинской области, которые с весны работали в режиме дежурных групп из-за пандемии, со 2 июля переходят на обычный график. Об этом он сообщил губернатор региона Алексей Текслер во вторник в своем аккаунте в соцсети Instagram.
"Еще одна новость, которая порадует родителей. С четверга в полном объеме начинают работу детские сады", - написал Текслер.
Весной 2020 года детские сады в Челябинской области перешли на работу в режиме дежурных групп, чтобы не допустить распространения коронавируса среди дошкольников.
В регионе продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требование социального дистанцирования, усиление санитарных правил, дезинфекции. Кроме того, запрещены массовые мероприятия и работа торгово-развлекательных комплексов.
На утро 30 июня в регионе подтверждены 7 585 случаев заражения коронавирусом (плюс 145 за сутки). Всего 4 215 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.