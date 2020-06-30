Детсады Челябинской области со 2 июля переходят на обычный график работы

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Детсады Челябинской области, которые с весны работали в режиме дежурных групп из-за пандемии, со 2 июля переходят на обычный график. Об этом он сообщил губернатор региона Алексей Текслер во вторник в своем аккаунте в соцсети Instagram.

"Еще одна новость, которая порадует родителей. С четверга в полном объеме начинают работу детские сады", - написал Текслер.