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Пандемия коронавируса нового типа

Детсады Челябинской области со 2 июля переходят на обычный график работы

С весны детские сады в регионе перешли на работу в режиме дежурных групп

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Детсады Челябинской области, которые с весны работали в режиме дежурных групп из-за пандемии, со 2 июля переходят на обычный график. Об этом он сообщил губернатор региона Алексей Текслер во вторник в своем аккаунте в соцсети Instagram.

"Еще одна новость, которая порадует родителей. С четверга в полном объеме начинают работу детские сады", - написал Текслер.

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Весной 2020 года детские сады в Челябинской области перешли на работу в режиме дежурных групп, чтобы не допустить распространения коронавируса среди дошкольников.

В регионе продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требование социального дистанцирования, усиление санитарных правил, дезинфекции. Кроме того, запрещены массовые мероприятия и работа торгово-развлекательных комплексов.

На утро 30 июня в регионе подтверждены 7 585 случаев заражения коронавирусом (плюс 145 за сутки). Всего 4 215 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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