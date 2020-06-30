Летняя оздоровительная кампания в Екатеринбурге начнется 2 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Начало летней оздоровительной кампании в Екатеринбурге запланировано на 2 июля. Ожидается, что всего загородные лагеря посетят около 21 тысячи детей, сообщили в пресс-службе городской администрации во вторник.
"Старт летней оздоровительной кампании планируется со 2 июля. На сегодняшний день в 17 муниципальных и 2 ведомственных лагерях идут последние приготовления к открытию. Все рекомендации выполняются: приобретены необходимые средства защиты и обеззараживания, организация пространства выполнена с соблюдением установленной дистанции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о готовности к открытию каждый лагерь принимает самостоятельно. После определения сроков отъезда родители получат квитанции об оплате путевки. Всего за эту летнюю кампанию в загородных лагерях планируется оздоровить около 21 тысячи детей.
"Принято решение: даже в сложившейся ситуации не снижать план и при необходимости продлить срок до четырех смен в загородных лагерях, открытие которых запланировано на 27 июля", - уточняется в сообщении.