Летняя оздоровительная кампания в Екатеринбурге начнется 2 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Начало летней оздоровительной кампании в Екатеринбурге запланировано на 2 июля. Ожидается, что всего загородные лагеря посетят около 21 тысячи детей, сообщили в пресс-службе городской администрации во вторник.

"Старт летней оздоровительной кампании планируется со 2 июля. На сегодняшний день в 17 муниципальных и 2 ведомственных лагерях идут последние приготовления к открытию. Все рекомендации выполняются: приобретены необходимые средства защиты и обеззараживания, организация пространства выполнена с соблюдением установленной дистанции", - говорится в сообщении.