Явка на досрочном голосовании по конституции в отдаленных местах Ямала составила 100%

ТАСС, 30 июня. Явка на досрочном голосовании по поправкам к Конституции РФ в труднодоступных и отдаленных местах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) составила 100%. Эту информацию подтвердил ТАСС председатель избирательной комиссии автономного округа.

"Да, совершенно верно", - сказал Гиберт, отвечая на вопрос, действительно ли явка в труднодоступных районах региона составила 100%. Он добавил, что проголосовало даже больше людей, чем планировалось изначально. "Дело в том, что руководители предприятий, когда были запросы до начала досрочного голосования, давали одну цифру, а сейчас выясняется, что многие не знали, что будут дополнительно прилетать вахты. Получилось, что из той цифры, которая изначально планировалась - 33 тыс. человек, оказалось более 36 тыс. В основном это работники ТЭК, получилось, что охватили всех", - пояснил председатель, уточнив, что досрочное голосование официально завершается 30 июня.

Как ранее сообщал ТАСС Андрей Гиберт, в труднодоступные территории члены избиркома добирались наземным транспортом, лодками и авиацией. Всего на полеты ямальскому избиркому было выделено 556 часов.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты, чтобы не создавать скопление людей на участках и обеспечить безопасность участникам голосования в ситуации с коронавирусом.

Изначально голосование было назначено на 22 апреля. Однако из-за ситуации с коронавирусом глава государства в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что его необходимо перенести.