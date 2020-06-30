Акционеры "Уральских авиалиний" приняли решение не выплачивать дивиденды за 2019 год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Акционеры АО АК "Уральских авиалиний" решили не выплачивать дивиденды за 2019 год. Прибыль по итогам года в размере 2,092 млрд руб. будет направлена в фонд накопления, сообщается во вторник на сайте раскрытия корпоративной информации.

"Прибыль 2019 года в размере 2 091 775 тыс. руб. направить в фонд накопления. Дивиденды по результатам финансового 2019 года не выплачивать (не объявлять)", - говорится в сообщении.

В марте сообщалось, что чистая прибыль ОАО АК "Уральские авиалинии" по РСБУ по итогам 2019 года выросла 5,4 в раза и составила 2,092 млрд рублей. В 2018 году прибыль была на уровне 385,9 млн рублей. Выручка по итогам 2019 года, в соответствии с данными компании, составила 88,480 млрд рублей, что на 8,8% выше, чем в 2018 году.

По итогам 2018 года акционеры компании приняли решение не выплачивать дивиденды, а полученную прибыль в размере около 386 млн рублей направить в фонд накопления. По итогам 2017 года из прибыли в размере 3,2 млрд руб. 1,6 млрд руб. были выделены на выплату дивидендов.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. География полетов насчитывает более 250 направлений. 90,479% в уставном капитале акционерного общества принадлежит генеральному директору Сергею Скуратову.