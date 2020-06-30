Курганские власти планируют увеличить штрафы за нарушение правил пожарной безопасности

ТАСС, 30 июня. Курганские власти планируют увеличить в четыре раза штрафы за нарушение правил пожарной безопасности для физических лиц, для юридических и должностных лиц предусматривается повышение в два раза. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"За нарушение правил пожарной безопасности планируется увеличить штрафы для физических лиц в четыре раза. Об этом шла речь сегодня на заседании комиссии правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. <...> В лесах для физических лиц - в четыре раза - до 12-20 тыс. рублей, для должностных лиц - в два раза - до 30-80 тыс. рублей и для юридических лиц - в два раза - до 300 тыс. - 1 млн рублей. Кроме того, планируется ввести уголовную ответственность для лиц, которые повторно допустили нарушения правил противопожарной безопасности, повлекшие за собой возникновение пожаров", - говорится в сообщении.

В прошлом году ситуация с пожарами в Курганской области обострилась в майские праздники, в том числе из-за установившейся в регионе аномальной жары и сильного порывистого ветра. В Кургане и пяти районах области был объявлен режим ЧС. Как уточнил ТАСС глава региона, большинство случаев пожаров было связано с человеческим фактором.

Сейчас благодаря принятым ранее мерам количество техногенных пожаров снизилось на 17% по сравнению с прошлым годом, отмечают в региональном правительстве. Также сократилось количество погибших от огня - на 16,6%.