На Ямале до 10 июля продлили режим самоизоляции

ТАСС, 30 июня. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа продлили до 10 июля включительно действующий в регионе из-за угрозы распространения коронавируса режим самоизоляции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб во вторник.

"Требования по соблюдению ограничительных мер [до 10 июля включительно] практически не изменились. В число разрешенных занятий с 3 июля попали подготовка и сдача нормативов ГТО на открытых спортивных площадках. Также разрешено следовать до пунктов проведения ЕГЭ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что запрещено проведение массовых мероприятий, а также организованные выезды детских групп на отдых и оздоровление, выезды спортсменов на сборы и соревнования. Все жители округа должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Организации, деятельность которых разрешена, работают с соблюдением мер предосторожности. Людям с хроническими заболеваниями и гражданам старше 65 лет разрешено покидать дома только в случае обращения за экстренной помощью.

По данным местных властей, по состоянию на 30 июня зафиксировано 5 580 случаев заражения коронавирусом (плюс 248 за сутки). Всего 2 378 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.