Полицейские из Сургута уволены за участие в вечеринке в кафе во время режима самоизоляции

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июля. /ТАСС/. Пятеро полицейских из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) уволены после участия в развлекательном мероприятии в одном из городских кафе во время действия режима самоизоляции. Их руководители получили выговор и предупреждение о неполном служебном соответствии, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД сообщалось, что в ночь на 30 мая в дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение, что в одном из городских кафе происходит развлекательное мероприятие, несмотря на действие в Югре режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В заведении находились пятеро сотрудников полиции. По данному факту была назначена служебная проверка. В отношении владельца кафе составлен административный протокол за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

"УМВД России по Сургуту проведена служебная проверка в отношении сотрудников отдела полиции №3, которые в ночь на 30 мая находились в одном из городских кафе. По результатам проверки пятеро полицейских, нарушивших служебную дисциплину, уволены со службы в органах внутренних дел", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, их непосредственные руководители получили строгий выговор и предупреждение о неполном служебном соответствии.

В регионе режим самоизоляции продлен по 5 июля включительно. По данным Роспотребнадзора, в Югре число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 8 958, 4 501 человек выздоровел, 55 умерли. Регион занимает седьмое место в стране по количеству инфицированных.