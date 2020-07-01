Свердловский избирком объяснил заранее опубликованные результаты явки техническим сбоем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Показатели явки по поправкам к Конституции РФ в Свердловской области, заранее опубликованные на портале ГАС "Выборы", соответствуют результатам досрочного голосования в регионе. Они могли появиться в результате технического сбоя, сообщил на брифинге председатель облизбиркома Владимир Русинов.

На портале ГАС "Выборы" в сводной таблице опубликованы результаты Свердловской области на 18:00 (16:00 мск) - 47,76%.

"Мы сейчас разбираемся. Действительно, в труднодоступных и отдаленных местностях у нас голосование завершено, мы знаем явку, результат не знаем, а явку знаем. И в некоторых регионах, в том числе и по нашей территории данные по явке, проголосовавших [досрочно], попали в ГАС "Выборы". Технический сбой, я так полагаю", - сказал Русинов.

На 10:00 мск в Свердловской области явка составила 42,31% - проголосовали 1,412 млн участников голосования.